ثاني حالة خلال ساعات.. انتحار شاب في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بانتحار شاب شنقا، في ثاني حالة بالمحافظة خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا من تولد 2002، أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله، في ناحية بهرز جنوب مدينة بعقوبة".

وأضاف أن "الاسباب ما تزال مجهولة حتى الان".

وصباح اليوم، أفاد مصدر أمني لوكاةل شفق نيوز، بإنتحار موظف بلدية بطلق نار شرق مدينة بعقوبة (مركز المحافظة).

وقال المصدر إن "موظفاً في الطمر الصحي التابع لبلدية بعقوبة من مواليد 1979، انتحر بواسطة طلق ناري من بندقية كلاشنكوف في منطقة الخوالدة التابعة لناحية كنعان شرق المدينة".