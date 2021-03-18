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ثاني حالة خلال ساعات.. استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في بابل

Category: أمـن

Date: 2021-03-18T18:22:06+0000
ثاني حالة خلال ساعات.. استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة على رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي، أثناء مروره في محافظة بابل، في ثاني حالة استهداف خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق السريع في محافظة بابل، انفجرت مساء اليوم أثناء مرور رتل التحالف الدولي، من دون تسجيل اصابات تذكر.

وهذا ثاني رتل للتحالف الدولي يتم استهدافه اليوم، ففي وقت سابق أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة على رتل تابع لقوات التحالف الدولي التي تقودها أميريكا، جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الانفجار تم بعبوة ناسفة انفجرت على الرتل في الطريق السريع في محافظة المثنى.

وأضاف أن الانفجار لم يؤدِ إلى أي خسائر بشرية أو مادية.

وقبل ساعات قليلة استهدف انفجار مماثل الرتل نفسه عند مروره في محافظة الديوانية جنوبي العراق، من دون تسجيل خسائر.

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