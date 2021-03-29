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ثاني حادث خلال أسبوعين.. قتلى وجرحى بنزاع عشائري على مباراة كروية في ميسان

Category: أمـن

Date: 2021-03-29T16:00:25+0000
ثاني حادث خلال أسبوعين.. قتلى وجرحى بنزاع عشائري على مباراة كروية في ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، يوم الاثنين، بمقتل وإصابة خمسة أشخاص بنزاع عشائري مسلح وقع بسبب مباراة لكرة القدم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن خلافاً حصل بين لاعبين في مباراة لكرة القدم بإحدى قرى ناحية بني هاشم الحدودية مع إيران في محافظة ميسان يوم أمس، تطور اليوم وأدى لوقوع نزاع عشائري.

وبين ان النزاع العشائري تسبب بمقتل احد المواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح.

واشار المصدر الى ان القوات الأمنية تدخلت وفرضت سيطرتها بعد انتهاء النزاع العشائري، حيث قامت بنقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نقلت جثة القتيل إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.

وهذا ثاني حادث من نوعه خلال أسبوعين، ففي 14 آذار الجاري، أفاد مصدر امني في محافظة ميسان، بمقتل شاب نتيجة خلاف على مباراة لكرة القدم، شمالي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة وقعت داخل ملعب خماسي لكرة القدم في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان، وتطورت الى اطلاق نار انتهى بمقتل شاب عشريني من قبل شخص كان معهم في نفس الملعب".

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