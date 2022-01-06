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ثالث هجوم خلال ساعات.. انفجار عبوة على رتل دعم لوجستي للتحالف في بابل

Category: أمـن

Date: 2022-01-06T09:50:47+0000
ثالث هجوم خلال ساعات.. انفجار عبوة على رتل دعم لوجستي للتحالف في بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة يوم الخميس على رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية لمستشاري التحالف الدولي في محافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل".

وأضاف المصدر أن الانفجار لم يخلف إصابات أو أضراراً تذكر.

وهذا ثالث هجوم من نوعه خلال ساعات بعد هجومين مماثلين مساء الأربعاء على رتلين في محافظتي بابل والمثنى.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف مستشاري التحالف الدولي في القواعد العسكرية العراقية، إلا أنها لم تسفر عن أية إصابات.

وتأتي الهجمات بعدما توعدت فصائل شيعية مقربة من إيران بشن هجمات على قوات التحالف الدولي وخاصة الأمريكية منها في حال عدم انسحابها بالكامل من العراق نهاية العام الفائت.

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