ثالث حالة غرق في ديالى واعتقال قاتل زوجته ببغداد

شفق نيوز- بغداد/ ديالى

سجلت محافظة ديالى، يوم السبت، حالة غرق جديدة في مدينة بعقوبة وذلك بعد تسجيل حالتين خلال 24 ساعة الماضية، فيما أعلنت شرطة بغداد القبض على متهم أقدم على قتل زوجته في منطقة سبع قصور.

وعن حادث الغرق الجديد في ديالى، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظة شهدت ظهر اليوم غرق صبي بعمر 15 عاماً في نهر إروائي بمنطقة الحديد في أطراف بعقوبة، وتم انتشال جثته بعد عملية بحث من قبل الشرطة النهرية".

وأتت هذه الحادثة بعد تسجيل حالتي غرق الأولى في بعقوبة لرجل دين وتم انتشال جثته اليوم، والأخرى بالمقدادية لمنتسب في سلك الشرطة.

أما في بغداد، فقد أعلنت شرطة الرصافة، السبت، القبض على متهم أقدم على قتل زوجته ضمن منطقة سبع قصور، وهروبه باتجاه إحدى المحافظات المجاورة.

وبحسب بيان للشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، جاءت عملية القبض بعد ورود معلومات عن وفاة المجنى عليها متأثرة بإصابات في الرأس وكدمات متفرقة، حيث تبين من خلال التحقيق أن زوجها هو من ارتكب الجريمة نتيجة خلافات عائلية.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل، حيث جرى تعقب المتهم وتحديد موقعه، والقاء القبض عليه بوقت قياسي، وتم إيداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.