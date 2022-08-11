أثار استياء "الشبك".. العمليات المشتركة تصدر أمراً يخص لواء بالحشد الشعبي في سهل نينوى

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في نينوى، يوم الخميس، عن إصدار قيادة العمليات المشتركة قراراً بسحب قوات لواء في الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى وتسليم الملف الأمني للقوات الاتحادية، وهو ما رفضه نائب ووجهائها من تلك المناطق، متوعدين بتنظيم تظاهرة احتجاجاً على هذا القرار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قيادة العمليات المشتركة أصدرت قراراً يقضي بسحب قوات اللواء 30 في الحشد الشعبي من السيطرات الرئيسية بسهل نينوى، وبقاء قوات الجيش والشرطة والأمن الوطني لإدارة الملف الأمني".

وأشار إلى أن "الكتاب تم تعميمه اليوم، وكان آمر اللواء على وشك تنفيذ الأمر، إلا أن النائب الشبكي وعد القدو، الذي كان آمراً للواء نفسه قبل فوزه بالانتخابات الأخيرة، تدخل بالأمر وتواصل مع العمليات المشتركة للتريث بهذا القرار".

وأكد المصدر، ان "القدو رغم تركه اللواء بعدما اصبح نائباً في البرلمان العراقي الا أنه ما يزال يسيطر على القرار في اللواء بصورة غير مباشرة".

وبين أن "قادة سهل نينوى سيجتمعون مساء اليوم لبحث هذا القرار، ومن المرجح أنهم سيحتجون عليه وهناك تحشيد لتظاهرات في حال تم الإجماع على رفض القرار، كما حصل إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي".

وأوضح المصدر ان "قيادة العمليات المشتركة تسعى لإنهاء نفوذ اللواء 30 بسبب الكثير من اللغط حوله، كما أن بعض قادة سهل نينوى من المكون الشبكي غير راضين عن تصرفات المتنفذين في اللواء، وهم مع قرار تحييد الهيمنة التي يمارسها المتنفذون من خلال استغلال هذه القوة".

وختم المصدر بالقول، إن "التريث قد لا يدوم لفترة طويلة ونتائج الاجتماع مساء اليوم ستحدد موقف الشبك وقد يكون هناك تصعيداً في حال رفض أصحاب القرار التوجيه الأخير بحصر ملف السيطرات بيد الجيش والشرطة والأمن الوطني".