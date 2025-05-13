تأهب عسكري في بغداد استعداداً لحدث استثنائي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، إكمال جميع المتطلبات لتأمين عقد القمة العربية المقررة السبت المقبل (17 أيار/مايو الجاري) بالعاصمة بغداد.

وأكد مسؤول الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، "تأمين كل المتطلبات من قطعات سواء قيادة عمليات بغداد أو القطعات المتعلقة بها، وكذلك تأمين الإمكانيات والقدرات بما يخص المجالات كافة، بالتعاون مع اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري".

وأوضح الخفاجي، أن "هذه الاستعدادات بدأت منذ حوالي شهر، حيث تم تخصيص القطعات والإمكانيات والقدرات التي تسهم في دعم هذه الخطة منذ فترة ليست بالقليلة، وستعتمد الخطة على الجهد الاستخباري والأمني بلا وجود أي مظاهر مسلحة".

هذا وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، في وقت سابق من اليوم، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، وذلك في إطار التحضيرات لانعقاد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وجه بضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية لتأمين عقد القمتين العربية والتنموية في بغداد، معتبراً أن نجاح تنظيم عقدهما سيكون نصراً سياسياً وأمنياً.

كما أعلن الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا لتأمين القمة العربية، مقداد ميري، الأربعاء الماضي، أن وزارة الداخلية ستتولى خطة تأمين القمة، مبيناً أن "اللجنة أرسلت وفداً أمنياً إلى البحرين للاطلاع على تجربتها في القمة السابقة".

وكشف ميري في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، عن "انتخاب 600 ضابط ومنتسب من حماية الشخصيات وإدخالهم في دورات لحماية الوفود عالية المستوى من ملوك ورؤساء، كما تم تحديد قوة متكاملة لتأمين الفنادق الرئيسة، مع إخفاء المظاهر المسلحة، وحماية مطار بغداد، وتأمين الطرق المؤدية من المطار إلى أماكن الإقامة".

ويواصل العراق استعداداته لعقد هذه القمة، ليس على المستوى الأمني فقط وإنما حتى على مستوى الخدمات أيضاً، حيث عملت أمانة بغداد على تنفيذ 84 مشروعاً شملت أغلب المناطق والطرق الرئيسة في العاصمة تزامناً مع القمة العربية.

وكانت الحكومة العراقية، قررت تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة في بغداد باستثناء وزارة التربية يومي الخميس الموافق 15 أيار/مايو، والأحد الموافق 18 من الشهر نفسه، بالتزامن مع انعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد.