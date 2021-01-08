تأمين أخطر معاقل الإرهابيين شمالي صلاح الدين بفوجين قتاليين

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الجمعة، عن تأمين ما يعد أكبر معاقل العناصر الإرهابية شمالي المحافظة، بفوجين قتاليين من الشرطة والجيش.

وقال مدير ناحية الزوية التابعة لقضاء بيجي، محمد زيدان، لوكالة شفق نيوز، إن الفوج الثاني عشر من شرطة طوارئ صلاح الدين والفوج الثالث من اللواء 43 في الفرقة 14 العسكرية، نشرا قطعاتهما في محيط جبال مكحول لتأمين مناطق الزوية والمسحگ والنمل من اي تهديدات أو هجمات إرهابية محتملة.

وأشار إلى نصب ربايا مرابطة دائمة معززة بكاميرات مراقبة فاعلة لرصد تحركات المسلحين ومناطق تواجدهم إلى جانب الدوريات والمفارز الثابتة والمتحركة على امتداد جبال مكحول.

ولفت زيدان إلى وجود بعض عناصر داعش مختبئين في أوكار جبال مكحول، إلا أنهم "عاجزون عن الظهور أو شن اي هجمات تهدد المناطق المتاخمة لجبال مكحول".

وبين مدير الناحية أن خطة الانتشار تمت بإشراف وزارة الدفاع وعمليات صلاح الدين لمنع تكرار مجزرة المسحگ التي راح ضحيتها 18 شخصا بين قتيل وجريح من المدنيين والعناصر الأمنية في تشرين الثاني الماضي.

وتعد جبال مكحول الممتدة بين أطراف كركوك وصلاح الدين، من أكبر معاقل تنظيمات القاعدة سابقا وداعش حاليا ومنطلقا للهجمات والتعرضات ضد القطعات الأمنية والأهداف المدنية.

واكدت التشكيلات الأمنية الشهر الماضي تطهير اغلب مناطق جبال مكحول من عناصر داعش بعمليات برية وضربات جوية نفذها التحالف الدولي.