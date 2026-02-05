تأكيد إيراني من البصرة: نلاحق شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات

شفق نيوز- البصرة

أكد القنصل الايراني العام في البصرة علي عابدي، يوم الخميس، أن الحدود بين البصرة وإيران مؤمّنة بالكامل، مشدداً على أن أي محاولات لتهريب الأسلحة والمخدرات لن تمر دون محاسبة.

وقال عابدي، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن حالات التهريب التي قد تحدث تقف وراءها مجموعات خارجة عن القانون وتمثل حالات محدودة، مؤكداً أن التنسيق الأمني بين العراق وإيران يجري بوتيرة عالية ومستدامة لرصد هذه المحاولات وإحباطها.

وأضاف أن البلدين يرفضان بشكل قاطع هذه الظواهر الإجرامية، مشيراً إلى أن الخطط الأمنية المشتركة بين الأجهزة الأمنية العراقية والإيرانية مستمرة في ملاحقة المهربين وتجفيف مصادر نشاطهم وفق إجراءات صارمة.

وأشار عابدي إلى أن السلطات الأمنية الإيرانية تمكنت من اعتقال عدد كبير من المتورطين بعمليات التهريب، إلى جانب اعتقال آخرين من قبل الأجهزة الأمنية العراقية، في إطار التعاون الأمني المشترك وحماية الحدود.

ودعا القنصل الإيراني المواطنين إلى الإبلاغ عن أي خروقات أو أنشطة مشبوهة، مؤكداً أن السلطات العراقية والإيرانية ستتخذ إجراءات رادعة وحازمة بحق كل من يهدد أمن البلدين.