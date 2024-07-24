تأكيد رسمي لمقبرة تلعفر الجماعية: رفات تعود إلى 14 شخصاً

شفق نيوز/ أكدت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، العثور على مقبرة جماعية لضحايا دفنهم تنظيم داعش في مدرسة بمحافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "من خلال تعاون المواطنين وردت معلومات عن وجود رفات بشرية في حي السعد بقضاء تلعفر، إذ شرعت يوم الأربعاء قوة مشتركة من الفوج الثاني في لواء المشاة 73 الفرقة 15 والحشد الشعبي لتفتيش المكان وفي مشهد مؤلم عثرت على هذه الرفاة مدفونة، وقد عثر عليها أحد المواطنين أثناء حفر وعمل أساس لإحدى المدارس قيد الإنشاء ضمن المنطقة أعلاه".

وأضاف أنه "من خلال التدقيق الأولي تبين أن هذه الرفات تعود إلى 14 شخصاً من ضحايا عصابات داعش الإجرامية قد دفنها في وقت سابق، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الرفات بهدف تسليمها إلى الجهات المختصة لغرض التعرف على هويتها.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفاد قائممقام قضاء تلعفر، خليل محسن مساء لوكالة شفق نيوز، إن المقبرة اكتشفت عندما كانت آلية جرافة تعمل على إعادة تأهيل مدرسة متروكة منذ العام 2014 حين اكتشفت هياكل عظمية مدفونة بشكل عشوائي.

وأوضح أن "من بين الضحايا أطفال لكنهم ما زالوا مجهولي الهوية وأبلغنا محافظ نينوى ومدير المقابر الجماعية ضمن مؤسسة الشهداء وتم تطويق الموقع أمنياً لحين وصول لجنة خاصة من المقابر الجماعية يوم السبت المقبل لفتح المقبرة بشكل رسمي".