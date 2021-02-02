تأكيد رسمي لضربة أبو غريب.. والحصيلة 4 قتلى

شفق نيوز/ أكدت خلية الإعلام الأمني شن ضربة جوية ضد أحد أهداف تنظيم داعش يوم الثلاثاء في قضاء أبو غريب غرب بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية ضد إحدى الأهداف في قضاء أبو غريب غربي العاصمة".

وأضافت أن "قوة من لواء المشاة ٥٥ بالفرقة ١٧ خرجت لتفتيش مكان الضربة، وعثرت على اربعة جثث لعناصر إرهابية، فضلا عن ٤ أحزمة ناسفة، جرى تفكيكها وتفجيرها".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز بأن الضربة الجوية استهدفت "والي جنوب العراق" في داعش المدعو جبار علي الملقب بأبو حسن الغرباوي، مؤكداً بأنه قتل خلال الضربة الجوية.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوع، من إعلان بغداد مقتل زعيم تنظيم "داعش" في العراق المكنى أبو ياسر العيساوي.