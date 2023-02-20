تأكيدا لما أوردته شفق نيوز.. خلية الإعلام الأمني توضح ما حصل في ديالى: نزاع عشائري

شفق نيوز/ كشفت خلية الإعلام الأمني يوم الاثنين، عن خلفية "المجزرة" التي حصلت في وقت سابق من اليوم بمحافظة ديالى.

وأبلغ مصدر أمني في ديالى بوقت سابق من يوم الاثنين وكالة شفق نيوز، بمقتل وإصابة 10 مدنيين بهجوم مسلح في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة نتيجة نزاع عشائري.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بالساعة 1420 هذا اليوم 20 شباط حصل نزاع عشائري بين قرية الجيايلة والبوبالي في قضاء الخالص محافظة ديالى ادى الحادث الى قتل وجرح عدد من المواطنين بينهم 2 نساء وعلى الفور شرعت قطعات من الجيش والشرطة الى مكان الحادث وتم تطويق القريتين والفصل بينهما كما تم القبض على عدد من المتورطين بالحادث من قبل قطعات الجيش والشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية الاصولية بحقهم، وتجري حاليا عملية متابعة وملاحقة المتورطين الآخرين بالحادث"،

ودعا البيان "الجميع لتوخي الدقة في نقل وتداول كل مايتعلق بالحادث واخذ المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية".