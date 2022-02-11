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تأكيدا لما أوردته شفق نيوز.. الداخلية تعلن احتجاز المقدم عمر نزار

Category: أمـن

Date: 2022-02-11T15:52:58+0000
تأكيدا لما أوردته شفق نيوز.. الداخلية تعلن احتجاز المقدم عمر نزار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الجمعة، احتجاز المقدم عمر نزار على خلفية اتهامات بتصفية متظاهري الناصرية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكان مصدر أمني مطلع، أبلغ وكالة شفق نيوز يوم أمس، أن "وزارة الداخلية استدعت المقدم (عمر نزار) وشكلت مجلساً تحقيقياً بحقه، على خلفية التقارير التي ظهرت عليه مؤخرا".

وأضاف المصدر، أن "التدقيق والتحقيق مع المقدم عمر نزار، سيتضمن تفاصيل الفيديوهات كافة، ومن ثم السماع إلى أقواله، وفي حال ثبتت التهمة عليه، سيتم إجراء اللازم بحقه، ونقله إلى المحكمة العسكرية".

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "توضيح الحقائق من أهم أولويات وزارة الداخلية وفي مختلف القضايا، وبعد الحديث الكثير والأنباء المتداولة حول ملابسات موضوع المقدم عمر نزار المنسوب الى فرقة الرد السريع، نود ان نوضح ان هذا الضابط هو الآن قيد الاحتجاز".

واضاف البيان؛ ان "هناك لجنة قانونية تم تشكيلها في وزارة الداخلية للتحقيق معه في جميع الاتهامات المنسوبة إليه"، مشيرا إلى أن "هذه هي المرة الثانية التي يتم إجراء التحقيق معه لاستكمال التحقيق السابق".

وبين انه "في حال ثبت تقصير هذا الضابط في اداء الواجب وعدم الالتزام به، فإن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها بحقه، واللجنة ستعمل على اطلاع الرأي العام بجميع الحقائق".

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