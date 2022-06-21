تأكيدا لما نشرته شفق نيوز.. 12 قرية في ديالى تهدد بالنزوح بسبب داعش

شفق نيوز/ هدد أهالي 12 قرية في ديالى، يوم الثلاثاء، بالنزوح منها بسبب المخاوف الأمنية وتهديدات تنظيم داعش، فيما طالبوا الحكومة العراقية بالتدخل وانهاء الخطر الارهابي المتفاقم.

وقال عضو مجلس محافظة ديالى المنحل، كريم الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "12 قرية في حوض شروين الواقع في اطراف ناحية المنصورية والمحاذي لحوض سنسل الساخن شمالي المقدادية، هددوا بالنزوح من قراهم بسبب التهديدات الإرهابية والمخاوف الأمنية".

واشار الى ان "عناصر داعش نفذوا خلال اقل من شهر هجومين استهدف الأول الحشد العشائري، والثاني حدث امس لإحراق مقلع انشائي في قرية نجم العبد الله في حوض شروين".

واكد الجبوري، ان "اهالي القرى المهددة يطالبون بإرسال سرية او فوج عسكري لمسك مناطق ضفاف ديالى الفاصلة بين شمالي المقدادية وحوض شروين ومنع تسلل ارهابيي داعش الى القرى السكنية واطرافها والحفاظ على استقرار امني حققه أبناء الحشد العشائري منذ سبع سنوات دون أي حوادث إرهابية".

وطالب الجبوري القائد العام للقوات المسلحة "بإرسال وفد من العمليات المشتركة لتقصي حقيقة الوضع الأمني وخطر داعش وعدم الاعتماد على معلومات من المحافظة غير دقيقة حيال الأوضاع الأمنية"، مشددا على "إسناد المناطق المهددة بقوات امنية تشارك مع قوات الحشد في حفظ الحدود الملتهبة في أطراف قاطع شروين".

وأضاف "السلطات الأمنية مطالبة بطمأنة السكان وتبديد المخاوف والقلق الأمني لتعزيز ثقة المواطن بالاجهزة الأمنية وتفادي هجمات إرهابية غادرة لا تستثني أحدا".

وحذرت مصادر رسمية وشعبية في ديالى، اليوم الثلاثاء، عبر وكالة شفق نيوز، من تفاقم خطر خلايا داعش في قرى ساخنة تمتد بين اطراف قضاء المقدادية وناحية المنصورية شمال شرقي المحافظة، مؤكدة أن عناصر التنظيم تتخفى بعناوين مختلفة يصعب كشفها ومعالجتها.

وتؤكد مصادر امنية ومسؤولون محليون في ديالى وجود نشاط ومحاولات لداعش لإحياء خلاياه في عشرات القرى المحررة شمالي قضاء المقدادية وشرقي المنصورية، (45 كم شمال شرق بعقوبة)، بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة لتلك المناطق وضعف التواجد الأمني.