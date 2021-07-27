تأكيدا لما نشرته شفق نيوز.. قاتل نجل ناشطة في قبضة قوات الأمن

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، القبض على قاتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي في محافظة البصرة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، افاد مصدر امني في محافظة البصرة، باعتقال احد المتورطين بقتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القوات الامنية توصلت الى خيوط قادتها الى القاء القبض على المتهمين بقتل المواطن علي كريم، نجل رئيسة جمعية الفردوس الانسانية، الناشطة فاطمة البهادلي في البصرة".

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة، مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على قاتل علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي في محافظة البصرة".

وأوضحت ان "عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص وجهود استخبارية مكثفة من محل وقوع الحادث لحين القاء القبض عليه بالتعاون مع الاجهزة الامنية في إقليم كردستان العراق"، مشيرة إلى "جهود لمحافظ البصرة في المتابعة والتواصل مع الأجهزة الأمنية بخصوص هذا الحادث".

من جانبها اصدرت مكافحة ارهاب كوردستان بياناً قالت فيه إن السلطات الاتحادية طلبت من حكومة إقليم كوردستان المساعدة.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في يوم الجمعة من الشهر الجاري المصادف 23 تموز 2021 في مدينة البصرة تم اغتيال المواطن (علي كريم البهادلي) ابن الناشطة (فاطمة البهادلي)، ولغرض إلقاء القبض على المشاركين في هذه الجريمة، طلبت الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية المساعدة من حكومة إقليم كوردستان".

وتابعت، "لهذا الغرض زودتنا الحكومة الاتحادية باسم المشتبه به الرئيسي لهذه الجريمة، وبعد متابعة فرق مديريتنا المديرية العامة لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، وبتأريخ (27/26) 7-2021 تمكنت أجهزتنا من إلقاء القبض عليه، وبعد التحقيق معه تبين أن اسمه (م ط ع ع) وهو من أهالي مدينة البصرة واعترف المتهم (م) بارتكابه الجريمة بقتل المواطن (علي كريم البهادلي)".

واضافت، "بناءً على قرار قاضي التحقيق سيتم تسليم المتهم (م) إلى الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية".

وكان مصدر امني ابلغ يوم الأحد الماضي، وكالة شفق نيوز باغتيال المواطن علي كريم نجل الناشطة في مجال حقوق الإنسان فاطمة البهادلي رئيسة جمعية الفردوس في محافظة البصرة.

وبين أن الشرطة عثرت على جثة كريم في قضاء الزبير غربي البصرة بعد اختفائه لـ24 ساعة.