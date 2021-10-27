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تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. طيران الجيش يصد هجوماً على بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-10-27T20:48:08+0000
تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. طيران الجيش يصد هجوماً على بغداد

شفق نيوز / أكدت خلية الإعلام الأمني، مساء الأربعاء، تدخل طيران الجيش لمعالجة إرهابيين تسللوا إلى مناطق شمال العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "من خلال المتابعة المستمرة، رصدت كاميرات المراقبة على ضفتي نهر دجلة بين منطقة الطارمية والراشدية شمالي بغداد، عبوراً لإرهابيين اثنين".

وأضافت أن "كميناً نُصب لهما من قبل الفرقة الحادية عشرة من الجيش العراقي، وفتح النار عليهما ومحاصرتهما، ولوجود نباتات القصب الكثيف تم استدعاء تشكيل من طيران الجيش وجرى معالجتهما".

وعلمت وكالة شفق نيوز، من مصدر أمني قبل قليل، أن هجوماً شنه عدد من عناصر داعش ضمن المنطقة الواقعة بين قرية درع الفياض وقرية عبدلله الفياض (المبازل) ضمن منطقة الراشدية شمالي بغداد".

وأضاف المصدر، أن "مسلحي داعش تعرضوا على القوة الماسكة المتمثلة بالفرقة 11 جيش عراقي، وتدخل طيران الجيش لصد التعرض، ومعالجة الأمر عبر إطلاق النار داخل المبازل.

وقبل قليل، أفاد مصدر أمني، بسقوط جندي عراقي تابع للواء 45  ضحية، إثر استهدافه بسلاح قناص من قبل تنظيم داعش، في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وشهدت ديالى أمس الثلاثاء هجومين، الأول شنه عناصر داعش عبر كمين خادع بعد اختطاف عدد من الاشخاص وطلب فدية مقابل اطلاق سراحهم إلا أن عناصر داعش قتلوا المخطوفين وزرعوا عبوات ناسفة في طريق يقود إلى مكان التبادل في قرية الرشاد جنوبي المقدادية، وانتهت حصيلة الهجوم إلى 14 ضحية وأكثر من 15 جريحاً.

كما وشهدت محافظة صلاح الدين، في وقت سابق من اليوم، تعرض شنه تنظيم داعش على نقاط أمنية تابعة للجيش العراقي، على طريق الصينية – حديثة، أدى إلى سقوط ضحيتين من الجيش وإصابة آخرين.

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