سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تأكيدا لما نشرته شفق نيوز.. داعش يتبنى هجوما استهدف نقطة امنية في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-06-27T09:18:09+0000
تأكيدا لما نشرته شفق نيوز.. داعش يتبنى هجوما استهدف نقطة امنية في ديالى

شفق نيوز/ تبنى تنظيم داعش الإرهابي هجوما شنه عناصره ضد نقطة أمنية شمال غرب بعقوبة وأوقع مصابا من الشرطة.

ونقلت صفحات ومنصات تابعة لتنظيم داعش تبنيه الهجوم الإرهابي في قرية "الهاشميات" في أطراف ناحية هبهب 10 كم شمال غرب بعقوبة قبل يومين ضد نقطة مرابطة للشرطة وسط تدخل الأهالي لإسناد نقطة المرابطة وإجبار المهاجمين بالفرار.

ويعد هذا الإعلان لداعش الظهور الإعلامي الأول للتنظيم منذ أشهر، منوها إلى تصاعد نشاط الخلايا النائمة في محيط بعقوبة قلب محافظة ديالى.

وحذر قائممقام الخالص عدي الخدران أمس الأحد وعبر وكالة شفق نيوز، من وجود بؤر وخلايا نائمة لداعش في قلب ديالى وأطراف ناحية هبهب سببه وجود كثير من سجناء الإرهاب من سكان القرى الساخنة المحيطة بالناحية وتم إطلاق سراحهم لأسباب وظروف مجهولة إضافة الى تسلل عناصر مطلوبة ومتعاونة مع داعش بين الأسر العائدة من النزوح دون تدقيق أو تمحيص أمني.

واكد الخدران ان عناصر داعش لا زالت تتلقى المؤن والدعم اللوجستي والمعلوماتي من أعوانه واذرعها المندسين تحت عناوين اجتماعية يصعب كشفها.

وشن تنظيم داعش السبت الماضي هجوما ليليا استهدف نقطة مرابطة للشرطة في أطراف قرية الهاشميات التابعة لناحية هبهب شمال غرب بعقوبة ما أسفر عن إصابة شرطي من عناصر النقطة.

related

بعد مجزرة ديالى .. الكاظمي يوجه بالالتزام بأعلى درجات التأهب وتنفيذ عمليات "كبرى"

Date: 2022-01-21 12:48:23
بعد مجزرة ديالى .. الكاظمي يوجه بالالتزام بأعلى درجات التأهب وتنفيذ عمليات "كبرى"

"داعش" يهاجم منزلاً ويقتل شقيقين في ديالى

Date: 2022-03-08 20:00:06
"داعش" يهاجم منزلاً ويقتل شقيقين في ديالى

ارتفاع حصيلة هجوم ديالى إلى ٧ ضحايا وجرحى

Date: 2021-06-20 20:17:28
ارتفاع حصيلة هجوم ديالى إلى ٧ ضحايا وجرحى

ديالى.. اشتباكات تخلف 3 ضحايا من الجيش و3 قتلى من داعش

Date: 2021-12-28 15:35:46
ديالى.. اشتباكات تخلف 3 ضحايا من الجيش و3 قتلى من داعش

داعش يهاجم قوات الحشد الشعبي في ديالى

Date: 2021-10-01 18:14:30
داعش يهاجم قوات الحشد الشعبي في ديالى

ضحية ومصابان من الجيش بانفجار وصد هجوم لداعش في الانبار وديالى

Date: 2022-04-30 20:30:43
ضحية ومصابان من الجيش بانفجار وصد هجوم لداعش في الانبار وديالى

هجوم لداعش يودي بحياة شرطي وإصابة آخر في ديالى

Date: 2020-10-25 18:04:52
هجوم لداعش يودي بحياة شرطي وإصابة آخر في ديالى

الحشد الشعبي يتصدى لهجوم لداعش شمالي ديالى

Date: 2020-11-15 17:16:11
الحشد الشعبي يتصدى لهجوم لداعش شمالي ديالى