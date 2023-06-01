تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. الأمن الوطني يحرر "كيس الملاكمة" المخطوف ويعتقل خاطفيه في بغداد

شفق نيوز/ أعلن جهاز الامن الوطني، يوم الخميس، تحرير طفل مختطف قام خاطفوه بتعنيفه بوحشية واعتقال خاطفيه وسط بغداد.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد تمكنت من تحرير مختطف بعد تعقب خاطفيه وإلقاء القبض على إثنين منهم في أزقة البتاويين، وسط بغداد، حيث عثر على المختطف بالمكان المذكور في إحدى الغرف بين الفنادق بعد قيام الخاطفين بالإعتداء عليه بالضرب وتصويره".

وأضاف انه "تم التوصل إلى المتهم الثالث والقبض عليه في نفس المنطقة بدلالة المتهمين أعلاه"، مشيرا الى انه "تبين من خلال التحقيقات أن المتهمين يتعاطون ويتاجرون بالمواد المخدرة فضلاً عن قيامهم بعمليات سرقة، وقد جرى إحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقل، يوم أمس الأربعاء، شخصاً عنّف طفلاً على طريقة "الملاكمة".

وأبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أن "جهاز الامن الوطني اعتقل شخصين أحدهما عنّف وضرب طفلاً عبر وضعه بكيس ولكمه على طريقة الملاكمة"، موضحا ان "الاعتقال تم في منطقة البتاويين قرب فندق التضامن وسط بغداد".

واشار المصدر الى ان "الاعتقال جاء استناداً لمقطع فيديو ضهر فيه الشخص وهو يعنف الطفل".