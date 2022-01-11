تأكيداً لما كشفته شفق نيوز.. "الإنتربول" يطيح بأخطر تجار المخدرات المطلوبين للعراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات في العراق، والرأس المدبر لتهريب سجناء جنوبي البلاد، بعملية نوعية نُفذت في إيران.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات، تمكنت مديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) في وزارة الداخلية العراقية من القاء القبض على متهم محكوم وفق احكام المادة ٢٨ من قانون مكافحة المخدرات، في الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وبينت ان "عملية إلقاء القبض على هذا المتهم تمت بالتنسيق مع (انتربول) طهران".

ويعد هذا المتهم من أبرز واخطر المتهمين الهاربين الموقوفين في مركز شرطة الهلال في محافظة المثنى، والرأس المدبر لهروب المحكومين بقضايا المخدرات.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني في محافظة المثنى، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة امنية عراقية تابعة لجهاز مكافحة المخدرات نفذت واجبا أمنيا نوعياً داخل الاراضي الايرانية في منطقة (عبادان) بالتعاون مع الاجهزة الامنية هناك".

وبين ان " العملية اسفرت عن اعتقال العقل المدبر لهروب السجناء من سجن ناحية الهلال بمحافظة المثنى منتصف العام الماضي 2021".

واضاف، ان " عدد المعتقلين بلغ 22 معتقلا، حيث ان جميع الهاربين من السجن باتوا في قبضة القوات الأمنية العراقية".

وفي شهر آيار/ مايو من العام 2021، تمكن 22 نزيلا من الهرب من سجن مخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب في ناحية الهلال التابعة لمحافظة المثنى.