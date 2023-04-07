تأكيداً لـشفق نيوز.. الإعلام الأمني يعلن مقتل 5 إرهابيين بقصف جوي عنيف في حمرين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، مقتل 5 إرهابيين بضربتين جويتين قرب جبال حمرين ضمن قاطع ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في عمليتين منفصلتين، الأولى جاءت وفقاً لمعلومات دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية ،والثانية من خلال معلومات دقيقة لجهاز الأمن الوطني تم تنفيذ ضربتين جويتين من خلال صقور الجو بواسطة طائرات F_16 وبمتابعة وبإشراف وتخطيط من قبل خلية الاستهداف الجوي / قيادة العمليات المشتركة، أسفرتا عن قتل 5 إرهابيين ضمن قاطع عمليات ديالى منطقة نارين قرب جبال حمرين".

وأوضحت ان "هاتين الضربتين أسفرتا أيضاً عن تدمير كهوف واوكار للإرهابيين، فضلا عن معدات واسلحة متنوعة".

وافاد مصدر امني في صلاح الدين في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن الطيران الحربي شن ضربات جوية مكثفة استهدفت اوكارا لداعش في جبال مكحول الممتدة في حدود 4 محافظات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان الضربات الجوية احدثت اشبه بالهزات الارضية في مناطق قضاء الشرقاط واطراف قضاء بيجي شمالي صلاح الدين.