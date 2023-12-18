تأكيداً لـشفق نيوز.. الدفاع تنعى ضابطاً كبيراً قضى بسقوط طائرة للجيش في ظوزخورماتو

شفق نيوز/ نعت وزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، ضابطاً كبيراً قضى بسقوط طائرة للجيش في ظوزخورماتو، تأكيداً لما اوردته وكالة شفق نيوز، قبل قليل.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "اثناء تنفيذ واجب دعم واسناد الخطة الامنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني) حدث خلل فني باحدى الطائرات مما ادى الى سقوط الطائرة وتحطمها بعد اقلاعها من مطار حليوة، وتسبب الحادث باستشهاد العقيد الطيار مروان جلال قائد الطائرة اعلاه، وإصابة النقيب الطيار علاء سلمان، تم نقل جثمان العقيد الشهيد والنقيب الجريح الى مستشفى طوز خورماتو".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفاد مصدر أمني، بمصرع ضابط برتبة "عقيد" وإصابة آخرين بسقوط طائرة للجيش العراقي في ظوزخورماتو.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة عسكرية تابعة للجيش العراقي تعرضت الى خلل فني ادى الى سقوطها ضمن قضاء طوزخورماتو في كركوك نتيجة سوء الاحوال الجوية"، مبيناً ان "الحادث ادى الى مصرع ضابط برتبة عقيد واصابة اثنين اخرين يعتقد انهما ضابطين ايضاً".