تأكيداً لـشفق نيوز.. الداخلية تتحدث عن مداهمة بورصتي الكفاح والحارثية واعتقال "محتكري الدولار"

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، توضيحاً بعد مداهمة بورصتي الكفاح والحارثية واعتقال أصحاب صيرفة "لاحتكارهم تصريف العملة".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تسعى الى تحقيق الأمن الاقتصادي ومتابعة المخالفين للقوانين والضوابط في عملية سعر صرف الدولار بشكل يومي ووضع الخطط الملائمة لمتابعة المتلاعبين بالأسعار ومحاسبتهم وفق القانون، حيث نفذت الأجهزة الأمنية المختصة عملية أمنية في العاصمة بغداد والمحافظات للقبض على المتلاعبين بأسعار صرف الدولار خارج الضوابط والتعليمات وكذلك أصحاب محال الصيرفة غير المرخصة".

وأكدت الوزارة أن "هذه العملية لم تستهدف أصحاب الشركات الذين يتعاملون بصورة قانونية بعيدة عن المضاربة التي تستهدف قوت المواطنين وكذلك تهريب الدولار وإرباك السوق".

وأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن قوة من الأمن الاقتصادي أجرت، صباح اليوم، ممارسة امنية في بورصتي الكفاح و الحارثية في بغداد، للبحث عن عصابات المتاجرة برفع سعر العملة والاحتكار، مبينا أن القوة اعتقلت عددا من أصحاب مكاتب الصرافة.

وأوضح المصدر، أن المداهمة تخللتها عملية كر وفر من قبل أصحاب مكاتب الصرافة والعاملين فيها، نافيا حدوث أي اشتباك مسلح كما نقلت بعض مواقع التواصل.