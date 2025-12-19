تأكيداً لشفق نيوز.. هيئة الحشد تعلن اعتقال "البطاط" بمذكرة "توقيف رسمية"

شفق نيوز- بغداد

أكدت هيئة الحشد الشعبي، مساء اليوم الجمعة، اعتقال رجل الدين الشيعي "واثق البطاط"، بمذكرة توقيف رسمية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أمن الحشد الشعبي اعتقل واثق البطاط بتهمة الإساءة إلى المؤسسات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي، وذلك استناداً إلى مذكرة توقيف رسمية صادرة عن القضاء المختص".

وكان مصدر أمني مطلع، قد أفاد في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، باعتقال رجل الدين الشيعي "واثق البطاط"، من قبل قوة خاصة في الحشد الشعبي، في العاصمة بغداد، بسبب الإساءة للمؤسسة الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوة خاصة أمن الحشد الشعبي قامت مساء اليوم باعتقال واثق البطاط، بتهمة الإساءة إلى المؤسسات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي واقتياده إلى جهة مجهولة".

وكان البطاط، الذي يصف نفسه بقائد "جيش المختار"، قد ظهر قبل أيام في برنامج على إحدى القنوات الفضائية العراقية، وتحدث بإساءة ووجه اتهامات للقوات الأمنية والفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي.