تأكيداً لشفق نيوز.. هيئة الحشد الشعبي تنعى ثلاثة من قتلاها بانفجار مقر بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة من عناصرها أثناء تأديتهم الواجب ببغداد، في حصيلة جديدة مطابقة لما نشرته وكالة شفق نيوز عن حادث الانفجار الذي وقع داخل مقر للحشد الشعبي جنوب شرقي العاصمة.

ونعت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز كل من "مرتضى كاظم الدراجي، ومحمد عبد الرحمن المطيري، ووعد حسن العماري، الذين قتلوا أثناء تأديتهم الواجب في بغداد".

وقبل قليل، أفاد مصدر أمني، بارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع داخل مقر للحشد الشعبي في أطراف العاصمة بغداد إلى ثلاثة قتلى، بعد أن كان قتيل وجريحين في الإحصائية الأولية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "الانفجار حصل داخل مقر تابع للحشد الشعبي عبارة عن معمل يحتوي على مخلفات حربية".

وأشار إلى أن "الانفجار حصل أثناء تفكيك المخلفات الحربية، ما أدى وفق أحدث إحصائية إلى وقوع ثلاثة قتلى وتضرر سبعة منازل".

وهزّ انفجار داخل أحد مقرات الحشد الشعبي المجاور لمعمل الغاز بالقرب من مدينة بسماية، جنوب شرق بغداد، ظهر الثلاثاء، في حادث وصفته هيئة الحشد الشعبي في بيان سابق بـ"العرضي" وقع أثناء تنفيذ واجب فني في منطقة جرف النداف ببغداد.

وأوضحت الهيئة أن الانفجار ناتج عن مواد متفجرة خلفتها عصابات داعش الإرهابية داخل المقر، مؤكدة أنها سيطرت على الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة، وأن فرقها مستمرة في تطهير المناطق من مخلفات الإرهاب حفاظاً على أرواح المواطنين.