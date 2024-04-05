تأكيدا لشفق نيوز.. مكافحة الإرهاب: انتحار منتسب في مقر عمله سببه "مشاكل عائلية"

شفق نيوز/ أعرب جهاز مكافحة الارهاب العراقي، يوم الجمعة، عن اسفه لقيام أحد مقاتليه ليلة أمس بالانتحار في مقر عمله.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "وبعد إجراء التحقيقات العاجلة وباعلى المستويات تبين ان سبب الانتحار هو (مشاكل عائلية) لاتمت لجهازنا ووحدته التي ينتسب اليها بأي صلة لامن قريب ولا من بعيد".

واضاف البيان ان "جهاز مكافحة الارهاب وامتثالا لأوامر رئيس الجهاز الفريق الركن كريم التميمي يولي اهتماما خاصا لمتابعة التفاصيل الدقيقة لكافة مقاتليه والوقوف على أحوالهم النفسية والاجتماعية والمعاشية، ويؤكد التوجيهات الدائمة له بأن يبذل القادة والآمرين جهدهم في سبيل تحقيق أفضل وسائل الراحة والعيش الكريم للمقاتلين الابطال".

وافاد مصدر امني، يوم امس الخميس، بانتحار منتسب أمني داخل مطار بغداد الدولي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "منتسبا أمنياً في قيادة العمليات الخاصة جهاز مكافحة الارهاب سقط من اعلى البرج التدريبي الجبلي أثناء الاستراحة داخل معسكر النصر في مطار بغداد الدولي".

وأوضح المصدر أن "الحادثة عبارة عن انتحار بحسب المعلومات الأولية".