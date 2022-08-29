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تأكيداً لشفق نيوز.. مسيّرة تركية تصفي أربعة عمّاليين في سنجار

Category: أمـن

Date: 2022-08-29T16:23:33+0000
تأكيداً لشفق نيوز.. مسيّرة تركية تصفي أربعة عمّاليين في سنجار

شفق نيوز / أعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، مقتل أربعة عناصر من حزب العمال الكوردستاني، نتيجة قصف تركي بواسطة طائرة مسيرة، على قضاء سنجار.

وذكرت المؤسسة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القصف حصل بطائرة مسيرة تركية على مركبة كان يقلها أربعة عناصر من حزب العمال في ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً".

وعلمت وكالة شفق نيوز، من مصدر أمني، قبل قليل، أن طائرات مجهولة قصفت سيارة تابعة لقوات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكوردستاني، في منطقة بهرافا الواقعة شمال غرب ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار.

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت طائرة مسيرة يعتقد أنها تركية، منزلاً "يتواجد فيه عناصر بحزب العمال" داخل مخيم في قضاء مخمور يضم المئات من العائلات الكوردية التي نزحت من تركيا منذ سنوات طويلة.

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