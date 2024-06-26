تأكيداً لشفق نيوز.. قيادة شرطة بغداد الرصافة: تسلّمنا المفوض الخاطف وحررنا الفتاة

شفق نيوز/ أكدت قيادة شرطة قاطع الرصافة في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، تسلمها المفوض المتهم بخطف فتاة من محافظة بابل واحتجازها في منزل شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بقسم شرطة الصدر الأول، ومركز شرطة الرافدين، ألقت القبض على متهم لقيامه بخطف فتاه بعد استدراجها من محافظة بابل، جاء ذلك بعد ورود معلومات عن المتهم حيث تم القبض عليه".

وأضافت أنه "لدى التحقيق مع المتهم اعترف بقيامه بعملية الخطف وأيضاً اعترف على مكان تواجد الفتاه المخطوفة"، مشيرة إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل مختص ليتم الانتقال إلى مكان تواجدها ضمن منطقة الدسيم وتحريرها، وتم إيداع المتهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر أمني في بغداد، وكالة شفق نيوز، بأن "ضابطاً برتبة مقدم من مكتب مكافحة الإجرام في قضاء المسيب بمحافظة بابل، حضر إلى مقر قسم الشرطة بمدينة الصدر الأولى شرقي بغداد، مصطحباً معه مفوضاً في قيادة شرطة بغداد الرصافة، تم اعتقاله من قبل مديرية شؤون السيطرات لصدور أمر قبض وتحري بحقه وفق أحكام المادة 421 لقيامه بخطف فتاة ربة منزل تولد 2008 تسكن في منطقة (أولاد مسلم) بمحافظة بابل بعد التغرير بها".

وبين أنه "بناء على المعلومات الواردة تم التعمق بالتحقيق مع المتهم داخل مقر القسم واعترف حول محل تواجد المخطوفة ضمن داره السكنية في منطقة الدسيم شمالي بغداد".

وأشار المصدر إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى دار المتهم وتحرير المخطوفة وتسليمها إلى أمر مفرزة مكتب المكافحة".