تأكيداً لشفق نيوز.. قيادة القوات البرية تؤكد مقتل ضابطين بتفجير كركوك

شفق نيوز/ أكدت قيادة القوات البرية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين كبيرين من الاستخبارات بالتفجير الذي استهدف سيارتهما أثناء تنفيذ عملية أمنية في كركوك.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد البطل المقدم ليث مؤيد ياسين الحيالي مدير شعبة استخبارات وأمن فرقة المشاة الآلية الثامنة، والمقدم البطل أحمد محمد أمين ضابط استخبارات لواء المشاة الآلي الثاني والثلاثون".

وأكدت أن الضابطين استشهدا مساء هذا اليوم الأربعاء إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تأديتهما الواجب في منطقة جبال "الغرة"، متوعدة بأنها ستلاحق "المجرمين الإرهابيين للأخذ بثأر الشهداء".

وكان مصدر أمني في كركوك قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق مساء اليوم، بمقتل ضابط كبير بالاستخبارات العسكرية واثنين من جنوده بانفجار عبوة ناسفة.

وقال المصدر إن "مدير شعبة استخبارات فرقة المشاة الآلية الثامنة وجنديين، قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في جبال غرة بقضاء الدبس أثناء تنفيذ عملية أمنية مساء اليوم".

وأشار إلى أنه "تم نقل الجثث الثلاث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".