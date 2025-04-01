تأكيداً لشفق نيوز.. شرطة الديوانية تكشف ملابسات "مجزرة العرس"

شفق نيوز/ أكدت قيادة شرطة الديوانية، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بمشاجرة مسلحة حدثت خلال حفل عرس أقيم في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يتعلق بنزاع عشائري في قضاء الشنافية، وتود قيادة شرطة محافظة الديوانية أن توضح لكم بأن خلافاً شخصياً قد حصل بين عدد من الأقارب (أولاد عم) أثناء تواجدهم في المضيف الكائن في منطقة الهرم بأطراف القضاء".

وبينت "بدأ بمشادة كلامية وتطور الأمر بعد ذلك إلى استخدام السلاح، وقد أسفر الحادث وللأسف الشديد عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، من جانبها سارعت القوات الأمنية إلى محل الحادث وتطويق المكان والبحث عن الأشخاص المعتدين لإحالتهم إلى الجهات المختصة، وضبط عدد من الأسلحة المستخدمة".

وكانت مصادر أمنية وطبية قد أبلغت وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بتحول حفل عرس إلى "مجزرة" بسبب مشاجرة أسفرت عن مقتل وإصابة 16 شخصاً.

وقالت المصادر، إن "مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص في أحد الأعراس بقضاء الشنافية في الديوانية، استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 11 آخرين"، مبينة أن "سبب المشاجرة هو ديون مالية بين طرفين التقوا في الحفل ونشب الخلاف بينهم".

وأشارت المصادر إلى أن "القوات الأمنية اعتقلت أكثر من 12 متهماً بالمشاركةفي المشاجرة وصادرت عدداً من الأسلحة".