تأكيداً لشفق نيوز.. بيان رسمي حول سرقة "كبيرة" لشركة أجنبية في بغداد

شفق نيوز/ أصدرت قيادة عمليات بغداد، مساء الأربعاء، توضحياً بشأن سطو مسلحين مجهولين على إحدى الشركات الأجنبية في العاصمة، وسرقة نحو 500 مليون دينار، وسيارة (كاديلاك) وسلاح M4.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "عند الساعة 330 من فجر الأربعاء، استخبرنا من أحد المتعاونين بوجود حادث سرقة ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ الكرخ/الخامس في منطقة القادسية بجانب الكرخ.

وأضافت: أن "فريق عمل مشترك من الاجهزة والوكالات الاستخبارية جرى تشكيله، وانتقل الى محل الحادث وتبين حادث سرقة تحت تهديد السلاح لدار احد المواطنين عمله (تاجر استثمار) وسرقة مبلغ مالي قدرهُ (350) مليون دينار عراقي، مع سلاح مرخص نوع (ام فور) وعجلة نوع (كديلاك)، ولديه خلافات مالية مع بعض التجار حسب ادعائه".

وبحسب بيان عمليات بغداد، فبعد جمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة ومتابعة خط سير العجلة وتوسيع دائرة البحث، تم ضبط العجلة في (مدينة الصدر_الگيارة) وتسليمها إلى صاحبها، فيما ما يزال البحث جارٍ عن الجناة".

وكان مصدر في الشرطة المحلية، أفاد صباح الأربعاء، بتعرض مقر شركة (بور جاينا) الصينية، إلى عملية سطو مسلح في منطقة المنصور ضمن العاصمة بغداد، وأن المفقودات مبلغ عراقي يقدر بـ300 - 500 مليون دينار، وسلاح نوع M4، وعجلة نوع "كاديلاك".

وهذه ثاني عملية سطو مسلح جرت في بغداد بغضون ساعات قليلة حيث تعرض صاحب عجلة الى سطو مسلح على طريق قناة الجيش في بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عندما أقدمت مجموعة مسلحة مجهولة على اعتراض سيارة مدنية وإيقافها على طريق قناة الجيش، بعد مقاومة صاحب السيارة، أطلق المسلحون النار على المركبة، وتسليبه مبلغا قدره 32 مليون دينار عراقي.