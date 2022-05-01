تأكيداً لشفق نيوز.. الإعلام الأمني: قصف خبات استهدف خزاناً نفطياً غرضه التأثير على الكهرباء

شفق نيوز/ أكدت خلية الإعلام الأمني، مساء يوم الأحد، تعرض مصفاة للنفط تابعة لشركة كار النفطية لاستهداف صاروخي داخل إقليم كوردستان.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي ينعم به العراقيين بالأمن والأمان، ويستعدون للاحتفال بعيد الفطر المبارك، تحاول عصابات الارهاب والجريمة تعكير صفو الحياة وترهيب المجتمع وتهديد المنشأت النفطية في البلاد".

وأضافت "حيث أقدمت هذه العصابات الاجرامية، مساء اليوم، على استهداف مصفى شركة (كار) بالصواريخ في منطقة (كور كوسك) في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، مما ادى الى إصابة إحدى الخزانات الرئيسية للمصفى ونشوب حريق بداخله، حيث تم السيطرة على هذا الحريق من قبل الجهات المختصة، فيما سقط صاروخ آخر في السياج الخارجي للمصفى، دون أن تكون هناك خسائر بشرية".

وتابع أن "هذا العمل الجبان الغاية منه التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديداً.

ولفت إلى أن قوة أمنية انطلقت بعد حادثة إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الاطلاق، وعثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى، حيث تم التعامل مع الصواريخ وابطال مفعولها.

وافاد مصدر يعمل في مصفاة للنفط في قضاء خبات في أربيل، عن تعرض خزان نفطي لاستهداف بعدة صواريخ خلال القصف الذي استهدف القضاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الصواريخ سقطت في خزان بالمحطة السادسة من المصفاة، لكن الفرق الخاصة احتوت الحريق الناتج عن القصف على الفور.

وأضاف أن الحادث تسبب بإصابة شخص بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، سقوط ستة صواريخ على حدود قضاء خبات في محافظة أربيل، والمطل على محافظة نينوى.

وأضاف، "حسب المعلومات فقد تم إطلاق الصواريخ من حدود قضاء برطلة في ناحية الحمدانية بمحافظة نينوى".

وفي السادس من نيسان المنصرم سقطت عدة صواريخ كاتيوشا قرب مصفى كوروكوسك التابع لشركة كار، في قضاء خبات غرب لمحافظة اربيل، من دون التسبب بأضرار.