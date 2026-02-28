تأكيداً لشفق نيوز.. الإعلام الأمني: استهداف موقع عسكري بالبصرة

شفق نيوز- البصرة

أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، مساء اليوم السبت، إصابة جندي بجروح إثر استهداف موقع عسكري بمحافظة البصرة من قبل "طائرات مسيرة مجهولة".

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أحد المواقع العسكرية في محافظة البصرة تعرض لمحاولة استهداف بطائرات مسيرة مجهولة، أسفرت عن إصابة جندي بجروح".

وأشارت إلى أن "الجهات المختصة باشرت على الفور بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ومتابعة تداعياته".

وكان مصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء السبت، بـ"استهداف رادار في قيادة عمليات البصرة من قبل طائرة مسيرة"، مبيناً أن "الاستهداف لم يحدث أي أضرار".

ويأتي هذا الاستهداف في وقت تشن فيه إسرائيل وأميركا ضربات مشتركة ضد إيران تستهدف ما وصفته بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، وسط توقعات أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.