تأكيداً لشفق نيوز.. الإصلاح العراقية: إحباط محاولة هروب نزلاء من سجن العمارة

شفق نيوز/ أكدت دائرة الإصلاح العراقية، يوم الجمعة، إحباط محاولة هروب أربعة نزلاء من سجن العمارة، تأكيداً لما نشرته وكالة شفق نيوز، في وقت سابق.

وأوضحت الدائرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أربعة نزلاء حاولوا الهروب بالقرب من بوابة سجن العمارة أثناء تسفيرهم من أحد سجون بغداد إلى سجن العمارة الإصلاحي، إلا أن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، والشرطة الاتحادية، والحراس الإصلاحيين المكلفين بحماية عملية النقل، تمكنوا من إحباط المحاولة فورًا والسيطرة عليهم في اللحظة ذاتها، دون وقوع أي خرق أمني".

ودعت الدائرة وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات"، مشددة على أن "المؤسسات الإصلاحية تعمل وفق أعلى معايير الانضباط والسيطرة الأمنية".

وبحسب مصدر أمني، أخبر وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الجمعة، فإن الأجهزة الأمنية العراقية، احبطت هروب أربعة سجناء أثناء عملية تسفيرهم من العاصمة بغداد، إلى محافظة ميسان.

وقال المصدر إن "أربعة سجناء وأثناء عملية تسفيرهم من بغداد الى سجن ميسان، وعند وصولهم قرب السجن تمكنو من الهروب".

وأضاف المصدر، أن "قوات الأمن وبعد ملاحقتهم والبحث عنهم، تمكنت من إلقاء القبض عليهم".

إلى ذلك، أكد مصدر أمني آخر، أن إحباط هروب 4 سجناء جرى أمام بوابة سجن العمارة المركزي، حيث حاولوا القفز من العجلة التي جاءت بهم، وتم إحباط عملية هروبهم وادخالهم للسجن بحماية مشددة".