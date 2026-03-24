تأكيداً لشفق نيوز.. النعمان يعلق على قصف الأراضي السورية من العراق: عمل متهور

شفق نيوز- بغداد

علّق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، مساء اليوم الثلاثاء، على قصف الأراضي السورية من العراق، واصفاً إياه بـ"العمل المتهور"، مؤكداً اعتقال أربعة أشخاص متورطين بالعملية.

وقال النعمان في بيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق مجموعة من الصواريخ من ناحية ربيعة بواسطة عجلة نوع (كيا) باتجاه الأراضي السورية، في عمل متهور بعيد عن الحكمة والالتزام بالنهج الحكومي واستراتيجية الدولة العراقية في المحافظة على أمن واستقرار البلاد".

وأضاف أن "قطعاتنا الأمنية تحركت مسنودةً بجهد استخباري، وفور وقوع عملية الإطلاق في الساعة 20:20 من يوم 23 آذار/ مارس الجاري، وتمكنت من إلقاء القبض على أربعة من المنفذين وضبط العجلة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم، كما شرعت بالبحث عن جميع المتورطين في هذا العمل الإجرامي المدان".

وأكد أن "العراق حريص على أمن الدول المجاورة، ولن يسمح بأن يكون منطلقاً لأي اعتداء على أي دولة، وفق ما تمليه ثوابتنا الدستورية والقانونية".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى بإلقاء القبض على أربعة أشخاص يُشتبه بتورطهم في تنفيذ الهجوم الصاروخي باتجاه الأراضي السورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة تمكنت من اعتقال المتهمين في سيطرة عوينات بناحية ربيعة غربي نينوى، بعد ساعات من تنفيذ الهجوم ليلة أمس الاثنين، وذلك بعدما تم تشديد الإجراءات وغلق المنافذ عقب الحادث لتعقب المتورطين".

وأضاف أن "المشتبه بهم كانوا يستقلون عجلة نوع (بيك آب)، وضُبطت بحوزتهم مسدسات وهويات تشير إلى انتمائهم لإحدى تشكيلات الفصائل"، دون تأكيد الجهة التي ينتمون إليها.

وأشار إلى أن "اثنين منهم من بغداد، وثالث من كربلاء، والرابع من قضاء تلعفر في محافظة نينوى"، مؤكداً نقلهم إلى مديرية استخبارات مكافحة الإرهاب في نينوى لاستكمال التحقيق وكشف ملابسات الحادث.

وكانت القوات الأمنية قد أعلنت في وقت سابق ضبط عجلة نوع "كيا حمل" أُطلقت منها صواريخ باتجاه قاعدة خراب الجير، وهي قاعدة سابقة للتحالف الدولي داخل الأراضي السورية.

وكانت مصادر أمنية ومحلية، أفادت مساء أمس الاثنين، بتعرض قاعدة خراب الجير في ريف القامشلي ضمن محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، إلى هجوم بسبعة صواريخ تم إطلاقها من الأراضي العراقية.

وأبلغ مصدر أمني في محافظة نينوى، وكالة شفق نيوز، بأن قوة مشتركة من الجيش وجهاز الأمن الوطني عثرت على عجلة تم استخدامها كمنصة لإطلاق الصواريخ على قاعدة خراب الجير داخل الأراضي السورية، وذلك في المنطقة الواقعة بين قريتي تل الهوا وتل وردان التابعتين لناحية ربيعة غرب محافظة نينوى، قرب الحدود مع سوريا.