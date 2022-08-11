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تأكيداً لشفق نيوز.. الغانمي يدخل على خط حادثة جسر ديالى ويصدر توجيهات "استخبارية"
Category: أمـن
Date: 2022-08-11T19:20:45+0000
تأكيداً لشفق نيوز.. الغانمي يدخل على خط حادثة جسر ديالى ويصدر توجيهات "استخبارية"
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