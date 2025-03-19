تأكيداً لشفق نيوز.. العمليات المشتركة تكشف تفاصيل "كمين صلاح الدين"

شفق نيوز/ أكدت قيادة العمليات المشتركة، مساء اليوم الأربعاء، الإطاحة بمجموعة من تنظيم داعش بكمين محكم شرقي محافظة صلاح الدين، مبينة أنه تم قتل اثنين من المجموعة وإصابة آخرين.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من خلال المتابعة المكثفة وتسخير الموارد الفنية والاستخبارية، تمكنت قوة من أبطال الفوج الثاني من اللواء 88، ومفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، ضمن قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين، وبعد نصب كمين محكم بالتحديد في منطقة بالكانة في قاطع الطوز، من الإطاحة بمفرزة مكونة من أربعة إرهابيين من عناصر عصابات داعش".

وبينت أنه "تم إيقاع خسائر بهذه المجموعة الإرهابية وقتل اثنين منها أحدهما انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً وجرح الآخرين"، مؤكدة "وما زالت قطعاتنا الأمنية البطلة مستمرة بعملية التفتيش، فيما جرى إسناد القطعات الأمنية بطائرات مسيرة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وما زال الواجب متواصلاً".

وكان مصدر أمني في صلاح الدين قد أبلغ وكالة شفق نيوز مساء اليوم، بأن قوة من الجيش العراقي تمكنت من محاصرة مجموعة من عناصر تنظيم داعش ما دفع أحدهم إلى تفجير نفسه، شرقي المحافظة.

وقال المصدر إن "معلومات استخبارية وصلت إلى الفوج الثاني في اللواء 88 من الجيش العراقي، تفيد بوجود تحركات لعناصر داعش، وعلى الفور تحركت قوة من الفوج ورصدت مساء اليوم، أربعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولتهم الانتقال إلى الطريق الرابط بين ناحية سليمان بيك وجبال بلكانة ضمن قضاء طوزخورماتو (75كم شرق صلاح الدين)، ونجحت في تطويق المجموعة".

وأضاف أن "القوة الأمنية تعاملت مع المجموعة الإرهابية وتمكنت من إصابة أحدهم، في حين قام آخر بتفجير نفسه، بينما لاذ الاثنان الآخران بالفرار باتجاه جبال بلكانة"، مؤكداً أن "قوات الجيش حاصرت المنطقة وقامت بحملة تمشيط للقبض على العنصرين الفارين".