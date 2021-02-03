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تأكيداً لشفق نيوز.. العراق ينعى طياراً متدرباً لقي حتفه في اليونان

Category: أمـن

Date: 2021-02-03T17:36:49+0000
تأكيداً لشفق نيوز.. العراق ينعى طياراً متدرباً لقي حتفه في اليونان

شفق نيوز/ نعى وزير النقل ناصر الشبلي، في بيان الأربعاء، وفاة الطيار المتدرب عمار ابراهيم خلال رحلة تدريبية على الأراضي اليونانية.

وكان مصدر أمني، كشف في وقت سابق لوكالة شفق نيوز عن العثور على جثة الطيار العراقي عمار إبراهيم المفقود منذ أيام في اليونان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن جثة إبراهيم تم العثور عليها داخل حطام طائرته قبل قليل.

وقبل يومين أعلنت الخطوط الجوية العراقية أنها تتابع عن كثب الأنباء حول فقدان طائرة تدريب يونانية كان يقودها طيار عراقي متدرب.

في حين أعلنت قناة Skai اليونانية العثور على حطام طائرة تدريب كان يقودها طيار عراقي فقدت في 31 يناير، قبل أن تنفي ذلك الخطوط الجوية العراقية في وقت سابق من اليوم.

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