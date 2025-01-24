تأكيداً لشفق نيوز.. الداخلية العراقية تكشف تفاصيل الهجوم على قوات حرس الحدود

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، عن مقتل وإصابة ثلاثة من عناصر قوات حرس الحدود العراقية، بتعرض نفذه حزب العمال الكوردستاني في زاخو.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "أثناء قيام قوات حرس الحدود بواجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية باتيفا التابعة إلى زاخو شمالي دهوك، تعرضت إلى إطلاق نار من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني".

وأضافت أنه "أدى إطلاق النار هذا إلى مقتل اثنين من مقاتلي لواء الحدود الأول في قيادة حدود المنطقة الاولى، كما أصيب مقاتل آخر".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من يوم الجمعة، بإن اثنين من أفراد حرس الحدود العراقي قتلا، وأصيب آخر بجروح، جراء هجوم مسلح استهدف إحدى النقاط الحدودية في قضاء باتيفا شمالي مدينة زاخو.

وأضاف المصدر، أن "الهجوم نفذه مسلحون تابعون لحزب العمال الكوردستاني، الذي يستهدف بين الحين والآخر النقاط العسكرية لقوات البيشمركة وحرس الحدود العراقية في المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأسبوع الماضي، ضبط أسلحة وذخائر لحزب العمال الكوردستاني في منطقة عملية "المخلب - القفل" في إقليم كوردستان.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2022 أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا، والزاب، وأفاشين ـ باسيان، في إقليم كوردستان.