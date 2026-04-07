تأكيداً لشفق نيوز.. الداخلية العراقية تعلن سقوط ضحايا ومصابين بـ"قصف بغداد"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، عن سقوط ضحايا ومصابين بعمليات قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة أنه "في الساعة الحادية عشرة من مساء هذا اليوم (الثلاثاء)، وقعت عدة حوادث أمنية في العاصمة بغداد، ناتج عن سقوط صواريخ وضربات جوية، وشملت جانبي الكرخ والرصافة".

وبينت أنه الحوادث في جانب الكرخ:

التاجي/ سبع البور سيطرة الشيخ عامر: تعرّضت سيطرة تابعة للفرقة الثانية/ اللواء الخامس أثناء قصف جوي، على معسكر تابع للحشد الشعبي مما أدى إلى إصابة ضابط برتبة نقيب وأربعة منتسبين كانوا على مقربة من المعسكر.

التاجي/ سبع البور/ قرب حسينية الإمام المنتظر: سقوط مقذوف لم ينفلق، حيث تم توجيه فرق الدفاع المدني وخبراء مديرية المتفجرات لمعالجته.

العامرية/ شارع المنظمة: سقوط مقذوف على منزل، مما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين.

جانب الرصافة:

جميلة احتراق عجلة مدنية.

شارع فلسطين/ تقاطع النخلة: قصف جوي على دار سكنية واحتراق جزء من سطح المنزل دون وقوع خسائر.

شارع المغرب: احتراق عجلة مدنية.

شارع فلسطين: سقوط مقذوف لم ينفلق قرب الأقسام الداخلية، حيث باشرت فرق الدفاع المدني وخبراء المتفجرات بمعالجة الموقف.

وأكدت الداخلية أن فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية المختصة استجابت فوراً لجميع الحوادث، وتمت المباشرة بإخماد الحرائق ومعالجة الأجسام غير المنفلقة وتأمين المناطق، مشيرة إلى مباشرة الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الاعتداءات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من مواقع الحوادث أو الأجسام الغريبة، والإبلاغ عبر رقم الطوارئ 911 عن أي حالة مشبوهة.

وشددت على أن قطعاتها الأمنية في حالة استنفار تام، وأنها لن تسمح بأي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، وستبقى ماضية بفرض القانون وحماية المواطنين.

وكانت عدة مصادر أمنية قد أبلغت وكالة شفق نيوز مساء الثلاثاء، بتعرض مناطق العامرية والتاجي وحي جميلة وشارع فلسطين في جانبي العاصمة بغداد لقصف جوي، أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.