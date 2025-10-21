تأكيداً لشفق نيوز.. الداخلية العراقية تعلن اعتقال 5 متهمين بقتل المشهداني

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة متهمين في جريمة قتل عضو مجلس محافظة بغداد "صفاء المشهداني" في قضاء الطارمية شمالي العاصمة الأسبوع الماضي، فيما كشف مصدر أمني مطلع وجود معتقلين آخرين بالقضية ما يزالون في طور التحقيق وتثبيت اعترافاتهم تمهيداً لإعلان اتهامهم رسمياً.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "قوة من مفاصلها، وبالتنسيق مع أمن الحشد الشعبي، نفذت عمليات نوعية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة متهمين بتورطهم في حادث قتل عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني الذي وقع في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد".

وأكدت أن "العملية جاءت بناءً على مذكرات قبض قضائية صادرة عن الجهات المختصة، وعقب جهود استخبارية وميدانية مكثفة وتحقيقات مستمرة قادت إلى تحديد أماكن وجود المتهمين والقبض عليهم أصولياً".

وأوضحت أن "التحقيقات ما زالت جارية بإشراف قضائي، وأنها ستوافي الرأي العام بالتفاصيل حال اكتمال الإجراءات الأصولية".

وعن هذه الاحصائية، نوّه مصدر أمني مطلع لوكالة شفق نيوز أن "هؤلاء المتهمين الخمسة الملقى القبض عليهم، يُضاف إليهم أربعة متهمين آخرين كانوا (أدوات مساعدة) للمتهمين الرئيسيين، وبالتالي اكتفى البيان الرسمي بذكر الخمسة فقط من مجموع 9 متهمين لغاية اليوم، مع وجود موقوفين آخرين لكن لا يزالون في طور التحقيق ليتم الإعلان عنهم فيما بعد عقب انتهاء الاعترافات".

وقبل قليل، أفاد مصدر أمني مطلع، باعتقال تسعة أشخاص يُشتبه بأنهم من المتورطين باغتيال مرشح تحالف السيادة "صفاء المشهداني".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الاعتقال جرت في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، حيث تم إلقاء القبض على تسعة أشخاص متهمين باغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني".

وأشار إلى أن "من بين المعتقلين هناك خمسة من منتسبي (حشد الطارمية)".

وفجر يوم الأربعاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قُتل عضو مجلس محافظة بغداد عن تحالف "السيادة" صفاء المشهداني، بانفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل عجلة تقل المشهداني واثنين من مرافقيه في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، بحسب ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز في وقت سابق.

وفي اليوم التالي لعملية الاغتيال، كشف مصدر مطّلع على أعمال اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني، عن خيوط خاصة بالحادث تقود السلطات إلى تحديد مرتكبي الجريمة ودوافعها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال تنتمي للمنطقة نفسها، وليست جهة خارجية"، مضيفاً أن "كاميرات المراقبة المنتشرة في أرجاء الطارمية والمسارات المؤدية إليها أظهرت أن عملية زرع العبوة اللاصقة تمت داخل القضاء".