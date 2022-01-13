تأكيداً لشفق نيوز.. الاعلام الأمني يعلن إصابة طفلة وامرأة خلال قصف المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ أكدت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، إصابة طفلة وامرأة خلال قصف صاروخي استهدف محيط السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء.

وذكرت الخلية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، "في عمل إرهابي جبان، تعرض السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الامنية العراقية مسؤولية حمايتها الى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة".

وأضاف أن القصف تسبب "بإصابة طفلة وإمرأة بجروح، وسقط أحد هذه الصواريخ داخل مدرسة إيلاف داخل المنطقة ذاتها".

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن الهجوم تم بثلاثة صواريخ انطلقت من منطقة كرارة التابعة لمدينة الدورة جنوبي بغداد، تمكنت منظومة الدفاع الجوي "سي رام" التابعة للسفارة الأمريكية في بغداد تمكنت من اعتراض صاروخين، وسقط الثالث ضمن مقتربات السفارة.

وتسبب القصف بإصابة طفل وأمرأة من سكان مجمع القادسية.