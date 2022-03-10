تأكيداً لشفق نيوز.. الاعلام الأمنية يكشف تفاصيل محاولة اغتيال قائد عمليات صلاح الدين

شفق نيوز/ أكدت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، نجاة قائد عمليات صلاح الدين من عملية اغتيال نتيجة انفجار استهدف عجلته.

وذكرت الخلية في بيان، أن القطعات الامنية في قيادة عمليات صلاح الدين نفذت عملية بحث وتفتيش في منطقة جنوب العيث ضمن قاطع المسؤولية، وخلال هذه العملية انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق، مما أدى إلى أضرار في مقدمة عجلة نوع (لاندكروزر مصفحة). والتي كان بداخلها قائد عمليات صلاح الدين وامر لواء مغاوير العمليات، دون خسائر بشرية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم نجا من محاولة اغتيال بتفجير استهدف عجلته أثناء عملية تفتيش خاصة قادها القائد العسكري ضمن محافظة صلاح الدين.