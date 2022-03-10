سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تأكيداً لشفق نيوز.. الاعلام الأمنية يكشف تفاصيل محاولة اغتيال قائد عمليات صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-03-10T17:32:41+0000
تأكيداً لشفق نيوز.. الاعلام الأمنية يكشف تفاصيل محاولة اغتيال قائد عمليات صلاح الدين

شفق نيوز/ أكدت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، نجاة قائد عمليات صلاح الدين من عملية اغتيال نتيجة انفجار استهدف عجلته.

وذكرت الخلية في بيان، أن القطعات الامنية في قيادة عمليات صلاح الدين نفذت عملية بحث وتفتيش في منطقة جنوب العيث ضمن قاطع المسؤولية، وخلال هذه العملية انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق، مما أدى إلى أضرار في مقدمة عجلة نوع (لاندكروزر مصفحة). والتي كان بداخلها قائد عمليات صلاح الدين وامر لواء مغاوير العمليات، دون خسائر بشرية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم نجا من محاولة اغتيال بتفجير استهدف عجلته أثناء عملية تفتيش خاصة قادها القائد العسكري ضمن محافظة صلاح الدين.

related

ذي قار.. نجاة مدير شرطة الشطرة من محاولة اغتيال واصابة أحد مرافقيه

Date: 2022-03-01 04:38:05
ذي قار.. نجاة مدير شرطة الشطرة من محاولة اغتيال واصابة أحد مرافقيه

ميسان.. آلة الاغتيال تستهدف مجدداً أفراد عائلة ناشطين

Date: 2021-09-02 20:44:46
ميسان.. آلة الاغتيال تستهدف مجدداً أفراد عائلة ناشطين

إصابة موظف يعمل بسجن "الحوت" في محاولة اغتيال فاشلة جنوبي العراق

Date: 2022-02-18 05:05:26
إصابة موظف يعمل بسجن "الحوت" في محاولة اغتيال فاشلة جنوبي العراق

نجاة مدير بالجمارك من محاولة اغتيال في ديالى

Date: 2021-03-04 19:27:25
نجاة مدير بالجمارك من محاولة اغتيال في ديالى

مستشار الكاظمي يتحدث عن كشف أدلة دامغة لمحاولة الاغتيال

Date: 2021-11-26 20:46:32
مستشار الكاظمي يتحدث عن كشف أدلة دامغة لمحاولة الاغتيال

الكاظمي يجري مناقلة بين قائدين عسكريين

Date: 2021-12-15 20:44:29
الكاظمي يجري مناقلة بين قائدين عسكريين

فيديو.. مشاهد جديدة لمنزل الكاظمي بعد استهدافه

Date: 2021-11-07 14:06:22
فيديو.. مشاهد جديدة لمنزل الكاظمي بعد استهدافه

بالتفاصيل والأسماء.. هؤلاء مَن حاولوا اغتيال قيادي صدري

Date: 2021-04-09 19:50:43
بالتفاصيل والأسماء.. هؤلاء مَن حاولوا اغتيال قيادي صدري