تأكيداً لشفق نيوز.. اعتقال مدير الأشغال العسكرية في الدفاع والنزاهة تكشف التفاصيل
شفق نيوز- بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل الإطاحة بمدير الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع وضباط كبار في الوزارة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفريق الميداني المؤلف للتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوات الرد السريع، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بحق لواء وعقيد وعميد، وخمسة مهندسين في مُديريَّة الأشغال.
وأضافت أنَّ العمليَّة نُفِّذَت إثر التدقيقات والتحقيقات التي إجراءها فريق الهيئة المؤلف لمراجعة وتدقيق العقود الحكوميَّة التي كشفت عن وجود شبهات فساد مالي وإداري ومخالفاتٍ جسيمة في إجراءات الإحالة والتسعير بالعقد المُبرم بين مديريَّة الأشغال العسكريَّة وإحدى الشركات الأجنبيَّة بمبلغ قدره أكثر من 92 مليار و883 مليون دينار.
وأكدت الهيئة، أن العقد أُحيل بطريقة التعاقد المباشر من دون اتباع المنافسة السعرية المعتادة، مع وجود مبالغة كبيرة في أسعار العديد من فقراته، فضلاً عن إجراء تعديلات كثيرة رفعت الكلفة التخمينيَّة للعقد بصورةٍ ملحوظةٍ.
وأشارت إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المُختصّ، تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق وتقرير مصير المُتَّهمين.
يذكر أن مصدراً أمنياً قد أفاد لوكالة شفق نيوز، مساء الثلاثاء، بأن قوة أمنية ألقت القبض على مدير عام الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع العراقية على خلفية تهم تتعلق بقضايا فساد.
يشار إلى أن القوات الأمنية والجهات المعنية بمكافحة الفساد في العاصمة بغداد وعموم المحافظات باشرت منذ 28 حزيران/ يونيو 2026 بحملة واسعة لمكافحة الفساد طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.