تأكيداً لشفق نيوز.. اعتقال مدير ‏الأشغال العسكرية في الدفاع والنزاهة تكشف التفاصيل‏

شفق نيوز- بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل ‏الإطاحة بمدير الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع وضباط ‏كبار في الوزارة.‏

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفريق ‏الميداني المؤلف للتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الدفاع ‏وبالتعاون مع قوات الرد السريع، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض ‏الصادر عن قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد ‏المركزيَّة بحق لواء وعقيد وعميد، وخمسة مهندسين في ‏مُديريَّة الأشغال.‏

وأضافت أنَّ العمليَّة نُفِّذَت إثر التدقيقات والتحقيقات التي ‏إجراءها فريق الهيئة المؤلف لمراجعة وتدقيق العقود ‏الحكوميَّة التي كشفت عن وجود شبهات فساد مالي وإداري ‏ومخالفاتٍ جسيمة في إجراءات الإحالة والتسعير بالعقد المُبرم ‏بين مديريَّة الأشغال العسكريَّة وإحدى الشركات الأجنبيَّة بمبلغ ‏قدره أكثر من 92 مليار و883 مليون دينار.‏

وأكدت الهيئة، أن العقد أُحيل بطريقة التعاقد المباشر من دون ‏اتباع المنافسة السعرية المعتادة، مع وجود مبالغة كبيرة في ‏أسعار العديد من فقراته، فضلاً عن إجراء تعديلات كثيرة ‏رفعت الكلفة التخمينيَّة للعقد بصورةٍ ملحوظةٍ.‏

وأشارت إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذت ‏وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه ‏بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات أمام قاضي التحقيق ‏المُختصّ، تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق وتقرير مصير ‏المُتَّهمين.‏

يذكر أن مصدراً أمنياً قد أفاد لوكالة شفق نيوز، مساء ‏الثلاثاء، بأن قوة أمنية ألقت القبض على مدير عام الأشغال ‏العسكرية في وزارة الدفاع العراقية على خلفية تهم تتعلق ‏بقضايا فساد.‏

يشار إلى أن القوات الأمنية والجهات المعنية بمكافحة الفساد في ‏العاصمة بغداد وعموم المحافظات باشرت منذ 28 حزيران/ ‏يونيو 2026 بحملة واسعة لمكافحة الفساد طالت منازل نواب ‏وسياسيين ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير ‏المشروع وهدر المال العام.‏