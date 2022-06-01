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تأكيداً لخبر وكالة شفق نيوز .. السلطات العراقية تعلن تسلمها 50 داعشيا من سوريا

Category: أمـن

Date: 2022-06-01T11:06:43+0000
تأكيداً لخبر وكالة شفق نيوز .. السلطات العراقية تعلن تسلمها 50 داعشيا من سوريا

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة (أعلى سلطة في الجيش العراقي)، يوم الأربعاء، تسلمها من قوات سوريا الديمقراطية (بقيادة الكورد) 50 عنصراً من تنظيم داعش عبر طريق منفذ طريبيل الحدودي أقصى غربي البلاد.

وقالت العمليات المشتركة في بيان اليوم، إنه "سيتم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وكان مصدر أمني مسؤول قد افاد في وقت سابق من اليوم لوكالة شفق نيوز، بأن القوات العراقية تسلمت قرابة 60 عنصراً من عناصر تنظيم داعش.

هذا ومن المقرر أن تصل في وقت لاحق من اليوم الأربعاء من سوريا قافلتان تضمان قرابة 150 أًسرة من عناصر تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية وتحديدا في محافظة نينوى حيث افتتحت الحكومة الاتحادية مخيما خاصاً يأويهم رغم الاعتراضات على الصعيد الشعبي والسياسي.

وكانت الحكومة العراقية قد نقلت منذ العام الماضي في وجبات عشرات الأسر العراقية التي ينتمي أبناؤها إلى تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى وسط رفض واعتراض الحكومة المحلية وسكان المحافظة.

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