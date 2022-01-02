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تأكيداً لتقرير شفق نيوز.. مجزرة جبلة جريمة "جنائية" وليست إرهابية

Category: أمـن

Date: 2022-01-02T19:50:48+0000
تأكيداً لتقرير شفق نيوز.. مجزرة جبلة جريمة "جنائية" وليست إرهابية

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء الأحد، عن تفاصيل جديدة عن مجزرة جبلة في محافظة بابل، التي راح ضحيتها 20 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

وقال رئيس الخلية، اللواء سعد معن، في تصريح لقناة العراقية شبه الرسمية، إن "بيان وزارة الداخلية حول جريمة جبلة، كان أولياً ودون تفاصيل جزئية".

وأضاف معن، أن "ما حدث كان جريمة، واستخدام مفرط للقوة"، مشيراً إلى أن "المعلومات التي وصلت للجهات المعنية، كانت تشير بوجود اثنين من الإرهابيين في بيت الضحية، لكنها لم تكن دقيقة".

ولفت رئيس خلية الإعلام الأمني، إلى أن "الجريمة، أدت إلى مقتل 12 طفلاً داخل منزل الضحية في جبلة"، مؤكداً في الوقت نفسه "توقيف 14 شخصاً متهماً بالجريمة، حتى اللحظة".

وكانت وكالة شفق نيوز، قد نشرت تقريراً موثقاً بتوقيت وقوع مجزرة جبلة وحيثياتها، مستندة على ثلاثة مصادر أمنية، أطلعتها على تفاصيل دقيقة، عن الحادثة.

للإطلاع على تقرير المجزرة اضغط هنا

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