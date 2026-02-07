توقيف 3 ضباط و4 منتسبين على خلفية هروب "نزيل الايدز" في ديالى

شفق نيوز– ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، باتخاذ إجراءات انضباطية عقب هروب نزيل من موقف قيادة شرطة المحافظة، كان موقوفاً على خلفية اتهامه بقتل أفراد من عائلته قبل ثلاث سنوات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية أوقفت ثلاثة ضباط وأربعة منتسبين على ذمة التحقيق جراء حادث الهروب، فيما تواصل القوات الأمنية عمليات البحث عن النزيل الفار.

وبين المصدر أن النزيل، المشتبه بإصابته بالإيدز، تمكن من الهروب عبر فتحة التهوية في موقف قيادة شرطة ديالى، حيث كان معزولاً في مكان خاص، قبل أن يفرّ باتجاه منطقة مجاورة وسط مدينة بعقوبة.

وكشف مصدر أمني، مساء أمس السبت، عن هروب نزيل متهم بقتل أفراد عائلته من سجن قيادة شرطة ديالى، بعد أن استغل فتحة مفرغة الهواء في موقف خاص كان معزولاً فيه للاشتباه بإصابته بالإيدز، ليفرّ باتجاه منطقة مجاورة وسط بعقوبة.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية أغلقت المنطقة وبدأت عملية بحث موسعة، مشيراً إلى أن المتهم موقوف وفق المادة 406 بتهمة قتل والديه وشقيقه في جريمة وقعت بقضاء الخالص عام 2023.