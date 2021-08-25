توقيف عناصر أمن بعد فرار سجين في كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة كربلاء، يوم الاربعاء، عن توقيف عناصر من الشرطة كانوا يحرسون سجيناً هرب من إحدى مستشفيات المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ليلة أمس الثلاثاء تعرض أحد الموقوفين لوعكة صحية كونه يعاني من مشاكل قلبية وقد أحيل الى ردهة القلب في مستشفى الحسين بمدينة كربلاء لغرض تلقي العلاج".

واضافت "لدى رقود الموقوف في ردهة الانعاش، قام في الساعة الرابعة فجراً بمباغتة الحرس المكلف بحراسته والهرب منه"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين وإيداعهم التوقيف".

وبينت أن الموقوف تم إيداعه التوقيف "قبل ما يقارب 16 يوماً بسبب مشاجرة بين المتهم المدعو (ك. ج. ع) من مواليد 1979 مع ابن خاله، وتم توقيفه وفق المادة (434 ق. ع)، الا ان قريبه أدعى أن اسم المتهم الحقيقي هو (س. ج. ع) وليس (ك. ج. ع) كما أدعى".

وتابعت المديرية، ان قريب الموقوف الهارب "أكد انه مطلوب الى إحدى المحافظات بسبب جريمة قتل وهارب من تلك المحافظة بعد تنفيذ جريمته هناك حسب أقوال قريبه، لكن المتهم أنكر هذه الأقوال فيما باشر مركز الشرطة بإكمال الإجراءات التحقيقية للتأكد من صحة المعلومات وصحة صدور المستمسكات التي قدمها المتهم وذلك تنفيذاً للأوامر القضائية الصادرة".

وتداول مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام المحلية، خبراً عن هروب سجين محكوم بالإعدام بعد محاكمته في محكمة جنايات كربلاء.