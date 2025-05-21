توقيف عضو في مجلس محافظة ديالى بتهمة "التهديد"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في ديالى، يوم الأربعاء، بتوقيف عضو في مجلس المحافظة بتهمة "التهديد" على خلفية مشاجرة سابقة مع والمحافظ السابق وعضو المجلس الحالي مثنى التميمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم توقيف عضو مجلس محافظة ديالى رعد مغامس التميمي، وقف المادة 430 من قانون العقوبات العراقي بتهمة التهديد، بناء على شكوى من محافظ ديالى السابق مثنى التميمي".

وبين المصدر أن "القضية تعود إلى مشاجرة حدثت قبل أسبوع بين عضو مجلس ديالى رعد مغامس التميمي، والمحافظ السابق وعضو المجلس الحالي مثنى التميمي، داخل بناية المجلس وتحولت إلى شجار بالأيدي وتبادل الاتهامات والمشادات الكلامية".