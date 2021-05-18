توقيف طبيب عراقي مثير للجدل

شفق نيوز/ اعتقلت قوة أمنية يوم الثلاثاء الطبيب العراقي حامد اللامي في عيادته بمنطقة الصالحية بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن اللامي تم اعتقاله وفق مذكرة قضائية بعد صدور قرار منعه من مزاولة المهنة من قبل نقابة الأطباء العراقيين.

وأضاف المصدر أن القوة الأمنية نقلت اللامي إلى احدى المراكز الامنية لغرض أخذ تعهد خطي منه بعدم فتح عيادته مرة أخرى، واستقبال المرضى خاصة المصابين بفيروس كورونا.

وقررت نقابة الأطباء العراقيين، يوم الاثنين، فصل الطبيب المثير للجدل "حامد اللامي" الذي كان ينتقد قرارات لجنة مكافحة كورونا.

وعرف الطبيب المفصول بانتقاداته المتكررة لإجراءات الحكومة العراقية لمكافحة فيروس كورونا. وكان يتبع طريقة مغايرة لمعالجة مرضى فيروس كورونا.

وشكا اخصائي الجراحة العامة حامد اللامي في وقت سابق من اقتحام عيادته من قبل لجنة تابعة إلى وزارة الصحة، ومنعه من الكشف على المصابين وعلاجهم.

وقال اللامي في حديث مصوّر، إن فريقاً من وزارة الصحة "اقتحم عيادته وطالبوه بالتوقف عن علاج المرضى في العيادة، وذلك بحضور ممثل نقابة الأطباء، وبطريقة إستفزازية عن طريق تصويره وتصوير المرضى، فيما عزت الوزارة الإجراء إلى أنه طبيب جراحة ولا يحق له علاج مصابي كورونا".

واضاف، "طالبوني بالتوقف عن علاج مصابي كورونا في عيادتي التي تتلقى مزيجا من المرضى، في وقت عجزت المؤسسات الصحية علاج المصابين، في حين انا اعالج المصابين بفيروس كورونا خلال 3 ايام".

وتابع، "المريض يموت داخل المستشفيات، بسبب بروتوكولات العلاج المتخبطة، وبسبب عدم تصنيف حالات الإصابة بشكل صحيح".

ولفت، أن "تثبيط السعال فكرة خاطئة تفاقم الاصابة وربما تؤدي إلى الوفاة".