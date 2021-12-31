شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، توقيف ضباط ومتهمين آخرين على خلفية "مجزرة جبلة" التي خلفت 20 ضحية.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "للوقف على ملابسات حادث جبلة شمالي محافظة بابل ومحاسبة المقصرين فيه، أمر القائد العام للقوات المسلحة بأن يتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل".

وأضاف، "تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمر فيه".

وقُتل ما لا يقل عن 19 شخصا في بلدة "جبلة" شمالي محافظة بابل في حادث ما يزال يكتنفه الغموض جراء تضارب الروايات الأمنية بشأنه.

وتقول الرواية الرسمية لخلية الإعلام الأمني العراقي إن "القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب التي شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة انفا".